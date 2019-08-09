Hastaneden ’Zoonotik’ uyarısı

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi tarafından Kurban Bayramı'nda hayvandan insana geçebilen hastalıkları (Zoonotik) önlemek için alınması gereken tedbirler hakkında uyarıda bulundu.

Kurban satış yerlerinin, kesim yerlerinin, etin işlenmesi aşamalarının gerekli hijyen, güvenlik ve asgari teknik şartları taşıması gerektiği belirtildi.

Emet Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara, "Kurban Bayramı'nın sağlık ve huzur içinde geçmesi için hem hayvan üreticiliği ve satışı yapanların hem de kurban satın alan vatandaşların temel sağlık önlemlerine ve hijyen koşullarına riayet edilmesi oldukça önemlidir. Hayvandan insana geçebilen hastalıklardan (zoonotik) korunmak için kurban satış yerlerinin, kurban naklinin, kesim yerlerinin, etin işlenmesi aşamalarının gerekli hijyen, güvenlik ve asgari teknik şartları taşıması gereklidir. Zoonotik hastalıklar hasta hayvana temas, hasta hayvandan elde edilen gıdaların tüketimi, hayvanın salgılarına, kanına veya diğer çıkartılarına dokunma sonucu, deri, kürk veya deriden yapılan eşyalarla temas, bu hayvanlardan beslenen kene, sivrisinek gibi haşerelerin aracılığıyla insanlara bulaşabilir" dedi.

Kurbanların belediyenin belirlediği kurban kesim yerlerinde ya da mezbahalarda kesilmesi gerektiği belirtilen Kara, "Kurbanlık hayvanın kesinlikle veteriner hekim kontrolünden geçmiş ve sağlıklı hayvan olduğuna dikkat edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

Kaynak: İHA