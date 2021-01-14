hastanelere sınavsız işçi alımı başvuru şartları neler? Hastanelere ilkokul, lise mezunu personel alımı başvuru İŞKUR!

İŞKUR üzerinden hastanelere sınavsız şartsız işçi alımları yapılacak. Sınavsız olarak yapılan personel alımında başvuruların internet üzerinden yapılacağı bilgisi verildi. İşte özel ve devlet hastanelerine yapılan işçi ve personel alımları hakkında detaylar haberimizde. hastanelere en az ilköğretim mezunu sınavsız personel ve işçi alımı başvuru şartları neler?

HASTANE PERSONEL ALIMI İÇİN BOŞ KADROLAR

Alım yapılan kadrolar şu şekilde:

HASTANE PERSONELİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

Hastane bünyesinde çalışacak olan personellerin sağlamaları gereken ilk koşul alım yapılacak kadrosunun mesleki özelliklerini sağlamak. Bu alanda bazı kadrolar için öğrenim şartı talep edilirken bazı kadrolar için ise koşul olmadan doğrudan alım yapılıyor. Hastane bünyesinde çalışmak isteyen personellerin ayrıca her kadro için ayrı ayrı belirlenen öğrenim şartlarını sağmaları gerekiyor. Hastaneye işçi alımları için en az ilkokul düzeyinden alım yapılıyor. Memur personel pozisyonları için ise en az lise düzeyinden personel alınıyor. Alımlarda ayrıca yaş şartı ve tecrübe şartı olabiliyor. Adayların sağlamaları gereken bir diğer koşul ise güvenlik soruşturması sonucunun olumlu olması.

HASTANE PERSONEL ALIMI KADROLARI

Bakım Onarım Teknisyeni

Hastane Tercüman

Hastane Direktör Yardımcısı

Hastane Müdür Yardımcısı

Hastane Ürünleri Bölge Müdürü

Hastane Satış Müdürü

Hastane Üst Düzey Yöneticisi

Bölge Müdürü (Hastane ve İhale Grubu)

Hastane Yazılım Destek ve Eğitim Destek Uzmanı

Klinik Müdürü

Dış Ticaret Uzmanı

Ebe

Mekanik Tesisat Saha Mühendisi Veya Teknikeri

İş Güvenliği Uzmanı

Aşçı

Satış Yöneticisi

Satın Alma Uzman Yardımcısı

Mekanik Teknisyeni

Elektrik Teknisyeni

Depo ve Sevkiyat Yetkilisi

Bahçıvan

Ürün Sorumlusu

Yiyecek İçecek Hizmetleri Eğitim Uzmanı

Garson

Beslenme ve Diyet Uzmanı

Şef Kasiyer

Gıda Mühendisi

İç Denetim Uzman Yardımcısı

Hemşire

Temizlik Görevlisi

Klinik Araştırma Saha Görevlisi

Hemşire / Pendik Medipol Üniversite Hastanesi

Eczacı

Yazılım Uzmanı

İthalat İhracat Operasyon Uzmanı

Medical Doctor

Bölge İhale ve Satış Sorumlusu

Eczacı

Yoğun Bakım Hemşiresi

Kbb (Kulak Burun Boğaz) Uzmanı

Diş Hekimi

Hemşire

Mekanik Tesisat Teknik Ressamı

Güvenlik görevlisi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Hastane ortamında çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması,

- Sürekli çalışabilecek,

- Kadronun gerektirdiği mezuniyete sahip olmak ve özel şartları taşımak

İŞKUR İŞ İLANLARINA BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Öncelikle İŞKUR'un internet sitesinden profil oluşturun.

Profil oluşturma işlemlerinin ardından iş ilanları arama bölümünden kadroya göre arama yapın.

Burada sadece kadronun adını yazın başka alanı doldurmayın bu şekilde tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

İlanlara başvurular internet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekıyor:

esube.iskur.gov.tr

Linki kopyalayıp yeni sekmede açtıktan sonra, iş arayan kısmından giriş yapın. İş ilanları linkine tıkladıktan sonra karşınıza çıkan iş arama sayfasında MESLEK kısmına başvuru yapmak istediğiniz kadroyu seçebilirsiniz.