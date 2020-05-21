Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı

Peru'da 68 yaşındaki Faustino Lopez, koronavirüs olduğunu öğrenince hastaneye başvurdu. Hastanedeki görevlilerin geri gönderdiği yaşlı adam, evinde tuz ruhu içip kendini asarak intihar etti.

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Peru'nun başkenti Lima'da yaşayan 68 yaşındaki Faustino Lopez, geçen ay eşinde koronavirüs görülmesinin ardından büyük endişe duydu. Zamanla kendisinde de belirtiler fark eden Lopez, koronavirüs testinin pozitif sonuç verdiğini öğrenince bir hastaneye başvurdu.

Ancak görevliler tarafından geri çevrilen yaşlı adam evine gönderildi. Lopez, bunun üzerine evine dönüp tuz ruhu içerek kendini astı.

PERU'DA DURUM NE?

Peru'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi. Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs vaka sayısı ise son 24 saatte 4 bin 537 artarak, 104 bin 20'ye ulaştı.