Hastanenin önünde fenalaştı! Kimse yardım etmeyince oracıkta can verdi

Kocaeli'de 60 yaşındaki bir adam özel bir hastanenin önünde fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşlar ne kadar hastanedeki doktorlardan yardım istese de adamla hastanenin içinde olmadığı için kimse ilgilenmedi. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedilirken adam da bir süre sonra olduğu yerde can verdi.