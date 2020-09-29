Hastanenin önünde fenalaştı! Kimse yardım etmeyince oracıkta can verdi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Güzeller Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanede yaşanan olayda 60 yaşındaki Sebahattin Duru isimli bir kişi hastanenin önüne geldiği sırada birden fenalaşıp yere yığıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hastaneden yardım istese de kimse yaşlı adamla ilgilenmedi. Bu olayın ardından 112 Acil Yardım hattını arasa da gelen ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kişi kurtarılamadı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.
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