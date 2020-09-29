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  3. Hastanenin önünde fenalaştı! Kimse yardım etmeyince oracıkta can verdi

Hastanenin önünde fenalaştı! Kimse yardım etmeyince oracıkta can verdi

Kocaeli'de 60 yaşındaki bir adam özel bir hastanenin önünde fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşlar ne kadar hastanedeki doktorlardan yardım istese de adamla hastanenin içinde olmadığı için kimse ilgilenmedi. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedilirken adam da bir süre sonra olduğu yerde can verdi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Güzeller Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanede yaşanan olayda 60 yaşındaki Sebahattin Duru isimli bir kişi hastanenin önüne geldiği sırada birden fenalaşıp yere yığıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hastaneden yardım istese de kimse yaşlı adamla ilgilenmedi. Bu olayın ardından 112 Acil Yardım hattını arasa da gelen ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kişi kurtarılamadı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

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29 Eylül 2020 Salı 13:27
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