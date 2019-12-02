Hastaneye gitmeyen yaşlı çiftin zehirlendikleri ortaya çıktı

Aydın'ın Çine ilçesinde, yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı. Bugün için hastane randevuları bulunan yaşlı çift, hastaneye gitmeyince oğulları tarafından baygın halde bulundu.

Olay Şevketiye Mahallesi'nde Yuvam Yapı Kooperatifi'ndeki üç katlı apartmanın birinci katındaki dairede saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 79 yaşındaki Veli O. ile eşi 71 yaşındaki Felekşan O. sabah namazını kıldıktan sonra kömür sobasını yakarak uyudu. Öğlen saatlerinde komşuları, yaşlı çifti ziyaret etmek istedi. Yaşlı çift kapıyı açmadı. Yaşlı çiftin bir gün öncesinden komşularına hastaneye kontrole gideceklerini belirtmesi üzerine durumdan şüphelenen komşuları hastaneye gitti. Hastaneye gitmedikleri anlaşılan yaşlı çiftin, başlarına bir durum geldiğinden endişelenen komşuları oğulları M.O'ya haber verdi. Yaşlı çiftin oğulları M.O çilingir yardımı ile evin kapısını açtırarak içeriye girdi. Anne ve babasını yataklarında uyandıramayan M.O hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen yaşlı çifti ambulansla Çine Devlet hastanesine kaldırdı. Yaşlı çift tedavileri için Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA