Hastaneye gitmeyi reddedip toprağa gömdüler! Diyarbakır'da şoke eden olay!

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir mahallesinde meydana gelen olayda 33 yaşındaki kadın elektrik akımına kapıldı. Ambulansla hastaneye alınan kadın, aile üyeleri tarafından toplanan imza ile hastaneden sedyeyle çıkarıldı. Eve götürüleceği düşünülen kadının hastane bahçesindeki toprağa gömülmesi ise herkesi şaşırttı. Durumun emniyet ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polisler müdahalede bulunurken, aile fertleri polislere tepki gösterdi.

İMZA İLE ÇIKARDILAR

Ambulans ile hastanenin acil servisine götürülen 33 yaşındaki kadın, buradaki ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından müşahede altına alındı. Sonrasında aralarında imza toplayan aile üyeleri kadını hastaneden çıkarmak için başvuruda bulundu. Genç kadın sedyeyle birlikte hastaneden çıkarıldı.

HASTANE BAHÇESİNE GÖMÜLDÜ

Sedyeyle birlikte hastanenin acilinden çıkarılan Y.K. isimli kadının eve götürüleceği düşünülüyordu. Hastanenin bahçesine bulunanlar ise gördüklerine inanamadı.. YK., yakınları tarafından hastanenin bahçesinde kazılan toprağa içerisine konularak gömüldü. Hastane çalışanlarını durumu fark ederek durum emniyet ekiplerini çağırdı. Kısa sürede içerisinde olay yerine gelen polis ile aile yakınları arasında gerginlik yaşandı.

BAŞKA BİR ALANA GÖTÜRDÜLER

Y.K.’nın ailesi ile güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginlik yaşanmasının ardından, aile bireyleri 33 yaşındaki kadını hastane bahçesinden çıkararak başka bir alana götürdü. İddiaya göre genç kadın, vücudundaki elektriğin çıkarılması için başka bir alanda toprağa gömüldü. Aile üyelerinin hastane bahçesinde kadını gömmek için kazdıkları çukur ise kazma ve kürekle kapatıldı.