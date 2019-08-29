Hastaneye göğüs ağrısıyla gitti, kalbinde 12 santim kist çıktı

Siirt Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran 24 yaşındaki Aynur Kansu, ilk kez uygulanan kapalı yöntem "VATS ile Perikardiyal kist çıkarılması" yöntemiyle ameliyat olarak sağlığına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Siirt'te kapalı yöntemle ilk kez yapılan ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Birak, hastanın kalbinin üzerindeki 12 santim büyüklüğünde kistin uygulanan kapalı yöntem ameliyatı sayesinde alınarak, tekrar eski sağlığına kavuştuğunu dile getirdi. Birak, "Hastamız yaklaşık bir yıldır göğüs ağrısı şikayetiyle farklı merkezlere polikliniklere başvuran bir hasta. Yapılan tetkiklerinde kalbinin üzerinde pedikale kist dediğimiz 12 santim çaplı bir kist saplanmış daha sonra hasta kendi isteğiyle farklı bir şehire başvurmuş orada da bu ameliyatın yapılamayacağını belirtmişler. Hasta bir üniversite hastanesine sevk edilmiş. Hasta kendi isteğiyle hastanemize başvurdu ameliyat önerdik hastamıza, hastamızda kabul etti. Daha sonra ameliyatını gerçekleştirdik. Kapalı yaptık ameliyatı 3 santimetre delikten kamera eşliğinde yaptım. 2 gün önce yaptık ameliyatı şu anda taburcu olmaya hazırdır. Kapalı ameliyatın amacı hastanın ağrı süresini ve yatış süresini kısaltmaktır. Bu ameliyatlar açıkta yapılabilir. Ama satış süresi 10 güne kadar uzayabiliyor. Ağrı süresi de 2-3 ay süreye kadar uzayabiliyor" dedi.

Hasta Aynur Kansu ise göğüs ağrısıyla gittiği hastanede yapılan ameliyatla kalbinin üzerinden 12 santimlik kist çıktığını söyledi.

Kaynak: İHA