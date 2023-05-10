Hastaneye kaldırılan Kibariye'nin sağlık durumu nasıl? Bakan Fahrettin Koca, açıklamada bulundu

Mersin'de sahne aldığı bir eğlence yerinde şarkı söylerken 2 metre yükseklikten düşen Kibariye'nin sağlık durumu ile ilgili sağlık bakanı Fahrettin Koca, açıklamada bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Hastaneye kaldırılan Kibariye'nin sağlık durumu nasıl? Bakan Fahrettin Koca, açıklamada bulundu

Türk müziğinin sevilen sanatçısı, ünlü şarkıcı Kibariye, Mersin'de şarkı söylediği eğlence mekanın yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahnesinden aşağı düşerek yaralanmış hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü sanatçının sağlık durumu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulunarak bilgi verdi.

kib1-001.jpg

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadı "Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ca.jpg

Ünlü sanatçı Kibariye şarkı söylerken sahneden düşerek hastaneye kaldırıldı, şok görüntüler kameradaÜnlü sanatçı Kibariye şarkı söylerken sahneden düşerek hastaneye kaldırıldı, şok görüntüler kamerada

Kadın Dizisinin Oyuncusu Gökçe Eyüboğlu’nun Hayatı Birden DeğiştiKadın Dizisinin Oyuncusu Gökçe Eyüboğlu’nun Hayatı Birden Değişti

Recep Usta’dan Kardeşlerim Dizisi ile İlgili İpuçları Geldi! Ortalık Karışacak GibiRecep Usta’dan Kardeşlerim Dizisi ile İlgili İpuçları Geldi! Ortalık Karışacak Gibi

Verdiği konser sonrasında saldırıya uğradı! Ünlü fenomen sanatçının o darp anları görüntülendiVerdiği konser sonrasında saldırıya uğradı! Ünlü fenomen sanatçının o darp anları görüntülendi

Kansere yakalanmıştı! Hilal Cebeci 10 yaş birden gençleşti: Estetik ve kuaför dokunuşu bambaşka biri yaptıKansere yakalanmıştı! Hilal Cebeci 10 yaş birden gençleşti: Estetik ve kuaför dokunuşu bambaşka biri yaptı

Selin Ciğerci'nin 15 saniyelik videosu servet değerinde! Duyan bu parayı kazandığına inanamıyorSelin Ciğerci'nin 15 saniyelik videosu servet değerinde! Duyan bu parayı kazandığına inanamıyor

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
KPSS şartsız PTT personel alımı 2023! Başvuru tarihi ve şartları netleşiyor!
KPSS şartsız PTT personel alımı 2023! Başvuru tarihi ve şartları netleşiyor!
Arif Verimli'den ağızları açık bırakan Hıdırellez paylaşımı! Okuyanlar bu tepkiyi beklemiyordu
Arif Verimli'den ağızları açık bırakan Hıdırellez paylaşımı! Okuyanlar bu tepkiyi beklemiyordu
Motokuryelere son dakika kararı! Artık bu ikisini kullanacaklar: Bakanlık düğmeye bastı
Motokuryelere son dakika kararı! Artık bu ikisini kullanacaklar: Bakanlık düğmeye bastı
Aracına o istasyondan yakıt alanlara müjde! Anında indirim kazanacaksınız
Aracına o istasyondan yakıt alanlara müjde! Anında indirim kazanacaksınız
Son Haberler
Hastaneye kaldırılan Kibariye'nin sağlık durumu nasıl? Bakan Fahrettin Koca, açıklamada bulundu
Hastaneye kaldırılan Kibariye'nin sağlık durumu nasıl? Bakan Fahrettin Koca, açıklamada bulundu
Ünlü sanatçı Kibariye şarkı söylerken sahneden düşerek hastaneye kaldırıldı, şok görüntüler kamerada
Ünlü sanatçı Kibariye şarkı söylerken sahneden düşerek hastaneye kaldırıldı, şok görüntüler kamerada
Gülsim isminin anlamı nedir, Gülsim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gülsim isminin anlamı nedir, Gülsim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak açıklama: PKK, Kılıçdaroğlu'ndan devlet istedi
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak açıklama: PKK, Kılıçdaroğlu'ndan devlet istedi
Dev zam tiryakilerin ocağına incir ağacı dikti! Fiyatı 470 TL'ye fırladı
Dev zam tiryakilerin ocağına incir ağacı dikti! Fiyatı 470 TL'ye fırladı
Ehliyetiyle trafiğe çıkanlar dikkat! Karar çıktı: Bugünden itibaren 17 bin TL ödemek zorunda kalacaksınız
Ehliyetiyle trafiğe çıkanlar dikkat! Karar çıktı: Bugünden itibaren 17 bin TL ödemek zorunda kalacaksınız
Çok Okunanlar
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak açıklama: PKK, Kılıçdaroğlu'ndan devlet istedi
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak açıklama: PKK, Kılıçdaroğlu'ndan devlet istedi
Mettin isminin anlamı nedir, Mettin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mettin isminin anlamı nedir, Mettin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu Parti Kurmak istediğini açıkladı!
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu Parti Kurmak istediğini açıkladı!
Süleyman Soylu'dan konvoyunu provoke eden TİP'li Ahmet Şık'a olay hareket
Süleyman Soylu'dan konvoyunu provoke eden TİP'li Ahmet Şık'a olay hareket
"İnanç ve Aile" konulu söyleşi yapıldı!
"İnanç ve Aile" konulu söyleşi yapıldı!
Tuvalet eğitiminde çocuklara “Ceza” değil “Zaman" verin!
Tuvalet eğitiminde çocuklara “Ceza” değil “Zaman" verin!
Yorumlananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"