Hastaneye kaldırılan Kibariye'nin sağlık durumu nasıl? Bakan Fahrettin Koca, açıklamada bulundu

Türk müziğinin sevilen sanatçısı, ünlü şarkıcı Kibariye, Mersin'de şarkı söylediği eğlence mekanın yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahnesinden aşağı düşerek yaralanmış hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü sanatçının sağlık durumu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulunarak bilgi verdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadı "Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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