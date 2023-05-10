Hastaneye kaldırılan Kibariye'nin sağlık durumu nasıl? Bakan Fahrettin Koca, açıklamada bulundu

Türk müziğinin sevilen sanatçısı, ünlü şarkıcı Kibariye, Mersin'de şarkı söylediği eğlence mekanın yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahnesinden aşağı düşerek yaralanmış hastaneye kaldırılmıştı.
Ünlü sanatçının sağlık durumu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulunarak bilgi verdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadı "Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçı Kibariye şarkı söylerken sahneden düşerek hastaneye kaldırıldı, şok görüntüler kamerada
Kadın Dizisinin Oyuncusu Gökçe Eyüboğlu’nun Hayatı Birden Değişti
Recep Usta’dan Kardeşlerim Dizisi ile İlgili İpuçları Geldi! Ortalık Karışacak Gibi
Verdiği konser sonrasında saldırıya uğradı! Ünlü fenomen sanatçının o darp anları görüntülendi
Kansere yakalanmıştı! Hilal Cebeci 10 yaş birden gençleşti: Estetik ve kuaför dokunuşu bambaşka biri yaptı
Selin Ciğerci'nin 15 saniyelik videosu servet değerinde! Duyan bu parayı kazandığına inanamıyor