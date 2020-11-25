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  3. Hastaneye şişkinlik şikayetiyle giden vatandaş hayatının şokunu yaşadı!

Hastaneye şişkinlik şikayetiyle giden vatandaş hayatının şokunu yaşadı!

Zonguldak'ta karın ağrısı ve karın şişliği üzerine hastaneye başvuran hastanın karnından 14 kilogram büyüklüğünde kitle çıktı.

Hastaneye şişkinlik şikayetiyle giden vatandaş hayatının şokunu yaşadı!

Zonguldak'ta karın ağrısı çeken vatandaş dayanamayıp hastaneye gidince karından dev bir kütle çıkarıldı. M.C. isimli vatandaş, karın ağrısı ve karın şişliği şikayetiyle Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu.

Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlhan Taşdöven tarafından yapılan muayene ve çekilen film sonucu hastanın karnında kitle olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan M.C.'nın karnından 14 kilogram büyüklüğünde kitle çıktı. Kitlenin çıkartılmasının ardından iç organları yerine yerleştirilen hasta, eski sağlığına kavuştu. M.C., tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edilecek.

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Damla Korkmaz
Haber Editörü


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