Ünlü gazetecide koronavirüs şüphesi! Rauf Tamer koronavirüs mü oldu?

Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına konuk olan Profesör Doktor Necmettin Ünal, Rauf Tamer'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını söyledi.

Ünal, koronavirüs salgını nedeniyle halkın önlem almasının önemli olduğunu vurguladı ve "Bir de berberler var" diyerek, "Bu insan ayırt etmiyor herkes tedbirini alacak. Gazeteci Rauf Tamer geçen hafta evine bir berber çağırmış, tıraş olmuş. Şimdi yoğun bakıma kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Tamer'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Ahmet Hakan, usta yazarın yoğun bakımda olmadığını ancak solunum yetmezliği problemi yaşadığını belirtti. Hakan, Rauf Tamer'in hastaneden evine geldiği ve yaptırdığı testin sonucunu beklediği bilgisini aktardı.

RAUF TAMER KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Rauf Tamer, 1937 yılında Sivas'ta doğan gazeteci, yazardır.

Bursa Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinnden mezun oldu. Cumhuriyet gazetesi spor muhabirliğiyle başlayan gazeteciliğini Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul, Halka ve Olaylara Tercüman, Hürriyet, Bayram, Sabah, Star, Dünden Bugüne Tercüman, Bugün gazetelerinde sürdürdü. Halen Posta Gazetesi'nde yazarlığa devam etmektedir

2010'da Burhan Felek Basın Hizmet Ödülüne layık görülen gazeteciler arasında yer almıştır.

RAUF TAMER'İN ESERLERİ

Pazar Kahvesi/Birkaç Resim

Düzene Çekidüzen/Kavgamız

Solun Namusu

Taş, Baş ve Aş

Öbür Taraf

Sözün Kısası (1973)