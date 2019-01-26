Hastavuk ailesinin acı günü
Hastavuk AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Yılmaz'ın eşi Nesrin Yılmaz hayatını kaybetti.
Hastavuk AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Yılmaz'ın eşi Nesrin Yılmaz hayatını kaybetti.
Hastavuk Kurucu Ortağı ve Onursal Başkanı İsmail Hakkı Yılmaz'ın da gelini olan Nesrin Yılmaz 5 yıldır kanserle savaşıyordu. 1 çocuk annesi Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi yarın İstanbul Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.