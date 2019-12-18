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  3. Hastaya tahlil sonuçları ulaşmadı! Hasta yakınları doktoru darp etti

Hastaya tahlil sonuçları ulaşmadı! Hasta yakınları doktoru darp etti

Adana'da aile sağlığı merkezinde görevli Aile Hekimi Mahmut Özcan, bir hastanın yaptırdığı tahlil sonuçlarının hastaya ulaşmaması nedeniyle hasta yakınları tarafından darp edildi.
18 Aralık 2019 Çarşamba 16:32

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