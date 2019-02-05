Hat 280 ile Sakarya Üniversitesi seferleri başladı

Sakarya Üniversitesi'nde eğitim gören Kocaelili öğrencilerin Esentepe Kampüsü'ne ulaşımını sağlamak amacıyla 280 No'lu hat seferini başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne vatandaşlardan ve öğrencilerden gelen Sakarya Üniversitesi'ne ulaşım konusundaki talepler, Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından görüşülerek İzmit Otogar (41 Nolu Peron) - Uzuntarla - Eşme - Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü arasında 280 No'lu hattın açılması için ilk adımı attırdı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin de konuyu görüşerek karar alması sonrasında 280 No'lu hat 3 Şubat 2019 Pazar gününden itibaren seferlerine başladı.

280 No'lu hattın Kocaeli Kart ile ücret tarifesi, tam 8,25 TL, öğrenci 5 TL, indirimli 6,50 TL ve "7/24 Akıllı Kağıt Bilet" için ise 9 TL şeklinde belirlendi.

Kaynak: İHA