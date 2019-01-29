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  3. Hat-trick yapan Yunus Akgün maçın topunu aldı

Hat-trick yapan Yunus Akgün maçın topunu aldı

Boluspor maçında hat-trick yapan Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, hatıra olsun diye maçın topu aldı.

Hat-trick yapan Yunus Akgün maçın topunu aldı

Boluspor maçında hat-trick yapan Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, hatıra olsun diye maçın topu aldı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Galatasaray'ın sahasında Boluspor'u 4-1 yendiği karşılaşmada sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Yunus Akgün gösterdiği performansla takdir topladı. Karşılaşmada 3 gol atarak A Takım kariyerinde ilk kez hat-trick sevinci yaşayan Yunus, 1 de asist yaptı.

18 yaşındaki futbolcu, müsabakanın ardından hatıra olsun diye maçın oynandığı topu alarak stattan ayrıldı.

Kaynak: İHA

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