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  3. Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş makamında intihara kalkıştı

Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş makamında intihara kalkıştı

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, makamında beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş makamında intihara kalkıştı

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, makamında beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, kısa süre önce Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden, Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Ateş, makamında kendi silahıyla başına ateş etti. Ağır yaralanan Ateş, ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ateş'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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