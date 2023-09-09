Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş:

HATAY – Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, bilim ve teknikten faydalanarak Hatay'ı deprem gerçeğine uygun bir şekilde inşa edeceklerini söyledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş:

HATAY (İHA) – Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, bilim ve teknikten faydalanarak Hatay'ı deprem gerçeğine uygun bir şekilde inşa edeceklerini söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Yayladağlı vatandaşlar ve muhtarlar ile bir araya geldi.

"Deprem sadece bizim değil tüm ülkemizin gerçeğidir"

Deprem sonrası yeniden yapılacak binaların dere yataklarına ve fay hatları üzerine yapılmaması gerektiğinin altını çizen Savaş, "Hatay'ın bütünlüğünü korumak en önemli ve öncül görevimizdir. Deprem sadece bizim değil, tüm ülkemizin gerçeğidir. Hatay, zemin ve kat sorunu önemsenmeden eski haliyle birebir aynı şekilde yapılmamalı. Aynı hatayı tekrar yapmak gelecek kuşaklarımızı ölüme terk etmek olur. Bilim ve teknikten faydalanarak Hatay'ı deprem gerçeğine uygun bir şekilde inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Gelirlerimiz ve su aboneliğimiz yüzde 40'a düştü"

Numarataj, ilaçlama, su ve yol sorunlarının ilgili birimlerce çözülmesi için yetkililere talimat veren Başkan Savaş, "Deprem sonrasında şehrimizde meydana gelen tahribattan dolayı vatandaşlarınızın mağdur olmaması adına mevcut su aboneliklerini devam ettiriyoruz. Konteyner ve hatta çadırlara bile su aboneliği veriyoruz. Gelirlerimiz ve su aboneliğimiz yüzde 40'a düştü. Deprem sonrası bölgemizde yaşanan su sıkıntısını çözmek için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Rutin işleri değil, öncelikle acil işleri yapıyoruz. Yavaş yavaş ayağa kalkıyoruz" ifadelerini kullanarak kaçak su kullanımı konusunda ise vatandaşların hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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