Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş: Deprem nedeniyle şehrimizde ne yazık ki büyük bir yıkım yaşanmıştır

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, deprem felaketine ilişkin olarak," Deprem nedeniyle şehrimizde ne yazık ki büyük bir yıkım yaşanmıştır" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş: Deprem nedeniyle şehrimizde ne yazık ki büyük bir yıkım yaşanmıştır

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yıkıcı bir etki yarattığı Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ve yetkili kurumlar bölgedeki çalışmalarına devam ederken Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, son durum hakkında açıklama yaptı.

Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle şehrimizde ne yazık ki büyük bir yıkım yaşanmıştır. Büyükşehir Belediye binamız ve birçok hizmet binamız tamamen çökmüştür. Bilgisayar ortak iletişim ağımız kullanılamamaktadır" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş: Deprem nedeniyle şehrimizde ne yazık ki büyük bir yıkım yaşanmıştır

"HEMŞEHRİLERİMİZİN HASARLI BİNALARDAN UZAK DURMALARI BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Savaş şunları kaydetti:

"Hatay'da cep telefonu ve internete ulaşım hala çok büyük oranda mümkün olmamaktadır, GSM şirketlerinin acil şekilde çok daha fazla mobil verici kurması gerekmektedir.

Değerli hemşehrilerimizin, destekleri yeterli şekilde alabilmesi için mümkün olduğunca toplanma alanlarında bulunmaları ve hasarlı binalardan uzak durmaları büyük önem arz etmektedir.

Başta Büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere, desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kişilere teşekkür ederiz. Şehrimize, bölgemize, ülkemize çok geçmiş olsun. Yaralarımızı hep birlikte saracağız."

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş: Deprem nedeniyle şehrimizde ne yazık ki büyük bir yıkım yaşanmıştırHatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş: Deprem nedeniyle şehrimizde ne yazık ki büyük bir yıkım yaşanmıştırHatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş: Deprem nedeniyle şehrimizde ne yazık ki büyük bir yıkım yaşanmıştır

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