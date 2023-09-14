Hatay Büyükşehir Belediyesinden toplu taşımaya akaryakıt desteği 6 ay daha uzatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında toplu taşıma araçlarına yapılan akaryakıt desteğinin 6 ay daha uzatıldığı açıklandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Hatay Büyükşehir Belediyesinden toplu taşımaya akaryakıt desteği 6 ay daha uzatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında toplu taşıma araçlarına yapılan akaryakıt desteğinin 6 ay daha uzatıldığı açıklandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı, Antakya EXPO alanı A Blok'ta bulunan Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Hatay Büyükşehir Başkan Vekili Adnan Özkaya başkanlığında toplanan mecliste gündeme alınan 53 madde ve gündem dışı 5 madde görüşülerek karara bağlandı. Gündemin 6. maddesinde yer alan Ulaşım A.Ş'nin elektronik ücret toplama sistemi ve HADO Deniz Otobüsü Ulaşımı ile 6 Şubat depreminde zarar gören HADO Limanı ve yollarının onarımları ve yatırımlarda bulunmak amacıyla sermayesinin arttırılması konusu AK Parti grubunun itirazıyla oylamaya gidilmeyerek, Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

Gündem dışı olarak görüşülen, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca belirlenen güzergahlarda yolcu taşımacılığı yapan kooperatiflere günlük yapılacak kilometre baz alınarak verilen akaryakıt desteğinin 6 ay daha uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Meclisin gelecek ayki toplantısı 10 Ekim Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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