İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Hatay Büyükşehir Belediyespor - Carolo Basket: 74 - 66

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Carolo Basket: 74 - 66

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ayşegül Günay 3, Yeliz Doğan, İlsu Darıcıoğlu, Snystina 22, Cansu Köksal 6, Williams 20, Hülya Çoklar, Gizem Başaran...

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Carolo Basket: 74 - 66

SALON: Antakya

HAKEMLER: Nikolaos Somos (Yunanistan), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan), Guy Simany (İsrail)

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ayşegül Günay 3, Yeliz Doğan, İlsu Darıcıoğlu, Snystina 22, Cansu Köksal 6, Williams 20, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 4, Merve Aydın 13, Gajic 6

CAROLO BASKET: Bouderra 10, Peters 25, Chevaugeon 9, Filip 2, Mosengo, Hruscakova 10, Lhuillier, Mahoutou, Robert 10, Paget

1'İNCİ PERİYOT: 18-13

İLK YARI: 36-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-54

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 10'uncu hafta karşılaşmasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Fransa temsilcisi Carolo Basket'i 74-66 mağlup etti.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.