Hatay Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 85-70
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Paris 15, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 11, Cansu Köksal 23, Hülya Çoklar 2, Gizem Başaran 3, Merve Aydın 5, Ben Abdelkader...
SALON: Antakya
HAKEMLER: Tekin Özübir, Mustafa Akıllıoğlu, Emir Can Özkan
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Paris 15, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 11, Cansu Köksal 23, Hülya Çoklar 2, Gizem Başaran 3, Merve Aydın 5, Ben Abdelkader 18, Gajic 8
GALATASARAY: Şerife Alperi Onar, İrem Naz Topuz 7, Sinem Ataş, Işıl Alben 6, Abdi 20, İnci Güçlü 2, Grigalauskyte, Macaulay 15, Jefferson 20
1. PERİYOT: 21-23
DEVRE: 41-40
3.PERİYOT: 60-57
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10'uncu hafta mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'ı 85-70 mağlup etti.
DHA
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