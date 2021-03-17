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Hatay Dörtyol Nüfusu 2020 - 2021 |  Dörtyol İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Hatay Dörtyol nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Hatay Dörtyol nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Hatay Dörtyol nüfusunun 127 bin 399 olduğu açıklandı. Haberimizde  Hatay Dörtyol yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Hatay Dörtyol Nüfusu 2020 - 2021 |  Dörtyol İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Hatay Dörtyol Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Hatay Dörtyol nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Hatay Dörtyol Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Dörtyol ilçesinin bağlı bulunduğu Hatay ilinde  1 milyon 659 bin 320 kişi yaşamaktadır. Hatay ili 5524 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 368 (km²) si Dörtyol ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hatay Dörtyol nüfusu 127 bin 399 kişidir.

Hatay Dörtyol Nüfusu 2020 - 2021 |  Dörtyol İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Hatay Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 659 bin 320 kişidir.

Dörtyol İlçe Nüfusu Kaçtır?

127 bin 399 kişidir.

Hatay Dörtyol Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  17,9 olarak gerçekleşmiştir.

Hatay Dörtyol Nüfusu 2020 - 2021 |  Dörtyol İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Dörtyol İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  27,401436      Enlem :  27,401436

Dörtyol İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Hatay iline bağlı bulunan Dörtyol ilçesinin telefon alan kodu 0 326 şeklinde başlamaktadır.

Dörtyol ilçesinin bağlı olduğu Hatay İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Dörtyol ilçesinin bağlı olduğu il olan Hatay ilinin plaka kodu 31 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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