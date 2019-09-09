Hatay Emniyet Müdürü'nün eşi kazada öldü, kendisi ve araçtaki 3 kişi yaralandı (4) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

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BAKAN SOYLU, YARALILARI ZİYARET ETTİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Bakan Soylu, kazada eşi Zuhal Karabörk'ü kaybeden yaralı Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kızları Elif Aybüke Karabörk, Dr. Fatma Nezihe Karabörk ve nişanlısı Dr. Mehmet Ali Kazğı'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. FOTOĞRAFLI DHA



