Hatay Hassa'da taşımalı eğitime kar ve buzlanma engeli
HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Hassa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları dolayısıyla dağlık mahallelerde ulaşımda sıkıntılar yaşandığını...
HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Hassa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları dolayısıyla dağlık mahallelerde ulaşımda sıkıntılar yaşandığını belirtti.
Bayraktar, yollardaki kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 13 Şubat 2020 günü bir gün ara verildiğini kaydetti.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT