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Hatay İl Emniyet Müdürü Ahmet Sarıbaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte Ahmet Sarıbaş'ın biyografisi

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Muş Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sarıbaş, Hatay İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Bu kapsamda Hatay İl Emniyet Müdürü Ahmet Sarıbaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte Ahmet Sarıbaş'ın biyografisi...

Hatay İl Emniyet Müdürü Ahmet Sarıbaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte Ahmet Sarıbaş'ın biyografisi

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan atama kararlarına göre son olarak 2018 yılından bu yana Muş Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Ahmet Sarıbaş, Hatay İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Peki Hatay İl Emniyet Müdürü Ahmet Sarıbaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte Ahmet Sarıbaş'ın biyografisi... 

HATAY İL EMNİYET MÜDÜRÜ AHMET SARIBAŞ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? İŞTE AHMET SARIBAŞ'IN BİYOGRAFİSİ

Ahmet Sarıbaş'ın aslen Aksaraylı olduğu bilinmektedir.  Yaşı hakkında bilgiye ulaşılamayan Ahmet Arıbaş 2013 yılında İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne atanmış, 2014 yılının Haziran ayında ise bu görevinden alınmıştır.

1. Sınıf Emniyet Müdürü olan Ahmet Arıbaş, İçişleri Bakanlığının 27.12.2018 tarihli kararnamesi ile Muş İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. 02 Ekim 2021 Tarihli ve 31616 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Hatay İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilmiştir. 

Sarıbaş hakkında daha fazla bilgi edindiğimiz takdirde haberimize eklenecektir. 

Hatay İl Emniyet Müdürü Ahmet Sarıbaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte Ahmet Sarıbaş'ın biyografisi

 

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