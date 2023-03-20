Hatay İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi, Caddeler su altında kaldı, görüntüler korkuttu

Deprem bölgesi felaket üstüne felaketler yaşıyor. depremin ardından sel felaketiyle mücadele edilirken denizin taşması caddeleri su basması insanları korkuttu.

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Hatay İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi, Caddeler su altında kaldı, görüntüler korkuttu 1

Şanlıurfa merkezli arka arkaya yaşanan yıkıcı depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, hemen ardından yaşanan sel felaketi bölgede yaşamı daha da zorlaştırdı. Yaşanan iki felaketin ardından deniz suyunun taşmasıyla Hatay İskenderun'da cadde ve sokakların su dolması korku dolu anlar yaşattı. İşte o şok görüntüler!

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