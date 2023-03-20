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Hatay İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi, Caddeler su altında kaldı, görüntüler korkuttu
Deprem bölgesi felaket üstüne felaketler yaşıyor. depremin ardından sel felaketiyle mücadele edilirken denizin taşması caddeleri su basması insanları korkuttu.
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