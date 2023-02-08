Hatay İskenderun'da tedirgin eden görüntü: Deniz suyu 200 metre içeri geldi, işyerleri ve binalar boşaltıldı! İşte bölgedeki son durum...

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de 7.7, saat 13.24'te ise 7.6 büyüklüğünde iki şiddetli deprem meydana geldi. Depremler, 10 ilde yaşayan 13.5 milyon vatandaşı etkiledi. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

DENİZ SUYU 200 METRE İÇERİ GELDİ

Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünden itibaren deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte deniz suyu sahil kısmından ilçenin 200 metre içine kadar geldi.

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RİSK NEDENİYLE BOŞALTILDI

Sahil kesimindeki yollar, meydan ve iş yerleri, sular altında kaldı. Mete Aslan Bulvarı üzerindeki binalar ve iş yerleri, risk nedeniyle boşaltıldı.

SON DURUM DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Vatandaşlar daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını, Türkiye'nin görülmemiş bir afet yaşadığını ifade ederken son durum havadan dron ile görüntülendi.