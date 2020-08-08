Hatay, Kumlu'da karantina kararı

Tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel çapta binlerce kişinin ölümüne sebebiyet veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19), can almaya devam ediyor. Son günlerde ülkemizde yaşanan vaka artışı, uzmanlarda ve kamuoyunda endişeye neden olurken bu bağlamda alınan tedbirler arttırıldı. 81 ilde uygulanan sıkı denetimlerin ardından tüm yurttan karantina altına alınan mahallelerin haberi gelirken 14 günlük sürece dahil olan yerler arasına Hatay'ın Kumlu ilçesi de eklendi.

Kumlu Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kumlu ilçesindeki Batıayrancı Mahallesi'nde son günlerde yoğun şekilde görülen vaka sayısındaki artış nedeniyle, mahalle 14 günlük karantina sürecine alındı. Giriş ve çıkışlar sınırlandırılırken mahallenin giriş ve çıkış bölgelerinde, jandarma ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu.

KARANTİNAYA ALINAN İLLER

HATAY Kumlu/ Batıayrancı Mahallesi

BATMAN Gercüş/ Güzelöz Köyü, Yamanlar Köyü

ÇANKIRI Ilgaz/ Kuşçayırı Köyü