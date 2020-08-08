Hatay, Kumlu'da karantina kararı
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs sürecinde alınan tedbirler kapsamında Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Batıayrancı Mahallesi'nde 14 gün sürecek karantina uygulaması başlatıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel çapta binlerce kişinin ölümüne sebebiyet veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19), can almaya devam ediyor. Son günlerde ülkemizde yaşanan vaka artışı, uzmanlarda ve kamuoyunda endişeye neden olurken bu bağlamda alınan tedbirler arttırıldı. 81 ilde uygulanan sıkı denetimlerin ardından tüm yurttan karantina altına alınan mahallelerin haberi gelirken 14 günlük sürece dahil olan yerler arasına Hatay'ın Kumlu ilçesi de eklendi.
Kumlu Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kumlu ilçesindeki Batıayrancı Mahallesi'nde son günlerde yoğun şekilde görülen vaka sayısındaki artış nedeniyle, mahalle 14 günlük karantina sürecine alındı. Giriş ve çıkışlar sınırlandırılırken mahallenin giriş ve çıkış bölgelerinde, jandarma ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu.
KARANTİNAYA ALINAN İLLER
- HATAY Kumlu/ Batıayrancı Mahallesi
- BATMAN Gercüş/ Güzelöz Köyü, Yamanlar Köyü
- ÇANKIRI Ilgaz/ Kuşçayırı Köyü
- ADIYAMAN Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, Fatih, Karapınar, Mehmet Akif, Örenli, Sıratut, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Ulu Cami, Yavuz Selim, Yeşilyurt, Altınşehir, Barbaros, Hürriyet, Kayalık, Yeni ve Malazgirt Mahalleri ve Gümüşkaya Köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 günlük karantina sürecine alındı ve belirlenen yerlerde kontrol noktaları belirlenerek bölgelere giriş-çıkışlar yasaklandı.