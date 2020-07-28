AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi kimdir?

Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin açılışına da katılan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve tedavi altına alındığı belirtildi. Tedavi altına alınan Şanverdi'nin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Hüseyin Şanverdi kimdir? İşte detaylar...

HÜSEYİN ŞANVERDİ KİMDİR?

Hüseyin Şanverdi, 1963 yılında Reyhanlı'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Reyhanlı'da tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1989 yılında ticari hayata atılarak ithalat-ihracat şirketi kurdu. Yurt içi ve yurt dışında iş hayatını sürdürdü. 1999 yılında fabrika işletmeciliğine başladı. Başak Çırçır ve Prese Fabrikası'nı kurdu. Pamuk, buğday ve mısır ticaretiyle uğraştı.

1991 yılında siyasi hayata atılarak Refah Partisi teşkilatında görev aldı. 1994 yılında Refah Partisi'nden Belediye Meclis Üyeliği’ne seçildi. 1996 yılında Refah Partisi Reyhanlı İlçe Başkanlığı'na seçildi. 1999 yılında Fazilet Partisi'nden Reyhanlı Belediye Başkan adayı oldu. Dokuz aday içerisinden az farkla 2. sırada yer aldı.

2004 yılında AK PARTİ'den Reyhanlı Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 3 dönem üst üste Reyhanlı Belediye Başkanı seçilerek 14 yıl bu görevi yürüttü. 2015 - 2018 yılları arasında Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi AK PARTİ Grup Başkanvekilliği yaptı.

İyi düzeyde Arapça bilen Şanverdi, evli ve 5 çocuk babasıdır.