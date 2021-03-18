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Hatay Reyhanlı Nüfusu 2020 - 2021 |  Reyhanlı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Hatay Reyhanlı nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Hatay Reyhanlı nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Hatay Reyhanlı nüfusunun 103 bin 417 olduğu açıklandı. Haberimizde  Hatay Reyhanlı yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Hatay Reyhanlı Nüfusu 2020 - 2021 |  Reyhanlı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Hatay Reyhanlı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Hatay Reyhanlı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Hatay Reyhanlı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Reyhanlı ilçesinin bağlı bulunduğu Hatay ilinde  1 milyon 659 bin 320 kişi yaşamaktadır. Hatay ili 5524 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 332 (km²) si Reyhanlı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hatay Reyhanlı nüfusu 103 bin 417 kişidir.

Hatay Reyhanlı Nüfusu 2020 - 2021 |  Reyhanlı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Hatay Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 659 bin 320 kişidir.

Reyhanlı İlçe Nüfusu Kaçtır?

103 bin 417 kişidir.

Hatay Reyhanlı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  32,1 olarak gerçekleşmiştir.

Hatay Reyhanlı Nüfusu 2020 - 2021 |  Reyhanlı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Reyhanlı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  36,545811      Enlem :  36,545811

Reyhanlı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Hatay iline bağlı bulunan Reyhanlı ilçesinin telefon alan kodu 0 326 şeklinde başlamaktadır.

Reyhanlı ilçesinin bağlı olduğu Hatay İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Reyhanlı ilçesinin bağlı olduğu il olan Hatay ilinin plaka kodu 31 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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