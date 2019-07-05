Hatay Reyhanlı'da korkutan patlama! Reyhanlı'da bir araçta meydana gelen kazada ölü ve yaralıların da olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Çevredeki görgü tanıklarına göre araçta 3 kişi bulunuyordu.

HATAY REYHANLI'DA 2 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan iki kişinin yanarak can verdiği saptandı.

Patlamaya neyin yol açtığı araştırılıyor.

HATAY REYHANLI PATLAMA GÖRÜNTÜLERİ SON DAKİKA



