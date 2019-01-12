Hatay sınırına askeri tank sevkiyatı

Hatay sınırına çeşitli birliklerden çok sayıda askeri tank sevk edildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında bulunan askeri tabura sevk edilmek üzere çeşitli birliklerden gönderilen çok sayıda askeri tank, tabura ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında askeri tank konvoyu, daha sonra Yayladağı ilçesinden Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti. Askeri araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA