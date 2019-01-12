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Hatay-Suriye sınırına askeri araç ve tank sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından demir yoluyla, Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç ve tank sevkiyatı yapıldı.

Hatay-Suriye sınırına askeri araç ve tank sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından demir yoluyla, Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç ve tank sevkiyatı yapıldı.

TSK tarafından Türkiye'nin çeşitli birliklerinden demir yoluyla Hatay'a gönderilen tank ve askeri araçlar, İskenderun Garı'ndan TIR'lara yüklenerek konvoy halinde geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı sınır hattına gönderildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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