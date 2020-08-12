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Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat tutuklandı!

Adana'da, dün akşam saatlerinde annesini ve erkek kardeşini tabancayla vurarak öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat tutuklandı.

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat tutuklandı!

Adana'nın Seyhan ilçesinde, 11 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı tabancayla vurarak öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, nöbetçi savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam saatlerinde Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat erkek kardeşi ve annesini tabancayla vurarak öldürmüştü.

Edinilen bilgiye göre, Tolga Polat, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan annesinin evinde cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal Polat'ı tabancayla vurmuştu.

İkbal ve Altuğ Polat olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdüHatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

TOLGA POLAT KİMDİR?

Vali Yardımcısı Tolga POLAT; 1975 yılında Mersin’in Tarsus ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana İlinde tamamladıktan sonra 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazanarak 1996 yılında mezun oldu. 1997 yılında Ankara Polatlı’daki Topçu ve Füze Okulunda askerlik görevini yaptı. 

1998 yılında Maliye Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak, Adana Defterdarlığında Milli Emlak Müdürlüğünde memuriyet hayatına başladı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Adana-Yumurtalık ve Hatay-Altınözü İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerini yürüttü. 

2003 yılındaki Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamlayarak, kurs sonrasında sırasıyla Adana-Aladağ, Kars-Susuz, Niğde-Çamardı Kaymakamlıkları, Bingöl ve Erzincan Vali Yardımcılığı ile Hatay-Yayladağı Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

Vali Yardımcısı Tolga POLAT evli ve 3 çocuk babasıdır. 

Berkem Temizel
Gece Editörü


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