Hatay Vali Yardımcısından şok cinayet! Annesini ve kardeşini öldürdü

Adana'da Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesi İkbal Polat ve avukat kardeşi Altuğ Polat ile aralarında çıkan tartışma sonucu ikisini de tabanca ile vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken Tolga Polat ise olay yerinden kaçtı.