Hatay Vali Yardımcısından şok cinayet! Annesini ve kardeşini öldürdü
Adana'da Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesi İkbal Polat ve avukat kardeşi Altuğ Polat ile aralarında çıkan tartışma sonucu ikisini de tabanca ile vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken Tolga Polat ise olay yerinden kaçtı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bir apartmanda gerçekleşen olayda annesi ve kardeşi ile aralarında çıkan tartışma sonucu Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin’den sorumlu olan Tolga Polat, yanında bulundurduğu tabanca ile annesini ve kardeşini öldürdü. Olayın ardından kaçan Tolga Polat için arama çalışmaları başlarken öldürülen kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat’ı cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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