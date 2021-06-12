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Hatay Valiliği açıkladı: Ölü sayısı 13'e yükseldi!

Son dakika... YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında ölen sivillerin sayısı 13'e, yaralananların sayısı ise 27'ye yükseldi.

Hatay Valiliği açıkladı: Ölü sayısı 13'e yükseldi!

Son dakika... Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının 27'ye yükseldiğini duyurdu. 

Esed rejimi kontrolünde olan Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışları Afrin'in merkezinde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet ettii.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet eden Grad füzesi ve top atışları neticesinde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 27'ye yükselmiştir." denildi.

 

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