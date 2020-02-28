Hatay Valisi'nden acı haber! 33 asker şehit oldu
Suriye'nin İdlib kentinden kahreden haberler peş peşe geliyor. Devlet Başkanı Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin Serakib'in güneybatısında Türk askerine yönelik saldırısında 33 Mehmetçik şehit düştü, 32 askerimiz yaralandı.
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28 Şubat 2020 Cuma 08:28
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