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  3. Hatay Valisi'nden acı haber! 33 asker şehit oldu

Hatay Valisi'nden acı haber! 33 asker şehit oldu

Suriye'nin İdlib kentinden kahreden haberler peş peşe geliyor. Devlet Başkanı Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin Serakib'in güneybatısında Türk askerine yönelik saldırısında 33 Mehmetçik şehit düştü, 32 askerimiz yaralandı.

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28 Şubat 2020 Cuma 08:28

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