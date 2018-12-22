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  3. Hatay'a gönderilen askeri birlikler, Kilis yolunda (2)

Hatay'a gönderilen askeri birlikler, Kilis yolunda (2)

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'dan yola çıkan, komandoları taşıyan otobüslerin de aralarında olduğu, mühimmat ve askeri malzeme...

Hatay'a gönderilen askeri birlikler, Kilis yolunda (2)

KONVOY KİLİS'E ULAŞTI

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'dan yola çıkan, komandoları taşıyan otobüslerin de aralarında olduğu, mühimmat ve askeri malzeme taşıyan çok sayıda araç Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında kente gelen konvoy, sınır karakollarına dağılmak üzere Elbeyli ilçesindeki üs bölgesine konuşlandı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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