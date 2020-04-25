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Hatay'a şehit ateş düştü (2)

Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üs bölgesine PKK'lı teröristerin düzenlediği havanlı taciz atışında şehit olan sözleşmeli Uzman Onbaşı Ahmet İnce'nin (30) naaşı uçakla memleketi Hatay'ın Kırıkhan'an ilçesine getirildi.

Hatay'a şehit ateş düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ KIRIKHAN'A ULAŞTI

Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üs bölgesine PKK'lı teröristerin düzenlediği havanlı taciz atışında şehit olan sözleşmeli Uzman Onbaşı Ahmet İnce'nin (30) naaşı uçakla memleketi Hatay'ın Kırıkhan'an ilçesine getirildi. Şehidin naaşı havaalanındaki törenin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldırılırken cenazenin yarın öğle namazına müteakip Kırıkhan Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA




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