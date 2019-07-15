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  3. Hatay’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Hatay’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Hatay'da, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitler için Habib-i Neccar Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Hatay’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Hatay'da, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitler için Habib-i Neccar Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Kuran tilaveti ile başlayan etkinlik, Mevlid-i Şerif okunmasıyla devam etti.

Mevlid-i Şerif'in ardından camiden çıkan vatandaşlara ikramlar yapıldı.

Etkinliğe Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hatay’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Hatay’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Kaynak: İHA

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