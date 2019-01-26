Hatay'da 2 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni araştırılıyor

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, dün 2 katlı bir binanın kazan dairesinde meydana gelen ve biri Suriyeli 2 kişinin ölümü, ikisi ağır 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan patlamanın nedeni araştırılıyor.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Altınözü ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın kazan dairesinde meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve UMKE ekibi sevk edildi. Patlamada bazı bölümleri yıkılan binanın enkazı altında kalan biri Suriyeli 2 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altından çıkarılan ikisi ağır 6 yaralı ise çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Patlama sırasında bazı evlerin duvarları yıkılırken, bir minibüs ile bir otomobil de kullanılamaz hale geldi. Patlamayla ilgili Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Olay sonrası hastaneye kaldırılan 6 yaralının tedavisi devam ederken, yaşamını yitiren 2 kişinin otopsisi Hatay'da devam ediyor.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelerek inceleme yapan bilirkişi heyetinin hazırlayacağı rapor sonrası patlamanın nedeni ortaya çıkacak.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Patlamada yaşamını yitiren 2 kişinin kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybeden Yusuf Çolak'ın (24) patlamanın meydana geldiği evde misafir olarak bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden diğer kişinin ise Suriye uyruklu Ahmet Muhammet(40) olduğu belirtilirken, patlama sırasında karşı evde bulunan ağır yaralı Ömer Karasu'nun ameliyattan çıktığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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DHA