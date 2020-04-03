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Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de meydana gelen 4.7 büyüklüğünde deprem Hatay'da ve ilçelerinde de hissedildi.

Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de meydana gelen 4.7 büyüklüğünde deprem Hatay'da ve ilçelerinde de hissedildi.

Akşam saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Hatay Merkez olmak üzere tüm ilçelerinde hissedildi. Depremden dolayı panik yaşadıklarını belirten bazı vatandaşlar, kendilerini korona virüse rağmen sokağa attıklarını ifade etti. Depremin etkisine rağmen, birçok vatandaş ise evlerinden dışarıya çıkmadı.

Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem

Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İHA




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