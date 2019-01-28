Hatay’da 57 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 57 Suriyeli göçmen yakalandı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 57 Suriyeli göçmen yakalandı.
Hatay-Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüphelendikleri göçmen grubunu durdurdu. Sınırı kaçak yollarla geçtiği belirlenen 57 Suriyeli, jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi. Suriyelilerin adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.
Kaynak: İHA
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