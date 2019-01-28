İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Hatay’da 658 bin captagon hap ele geçirildi (2)

Hatay’da 658 bin captagon hap ele geçirildi (2)

Hatay'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden M.K. ve Suriye uyruklu H.A., çıkarıldıkları...

Hatay’da 658 bin captagon hap ele geçirildi (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hatay'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden M.K. ve Suriye uyruklu H.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.