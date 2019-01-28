Hatay’da 658 bin captagon hap ele geçirildi (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hatay'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden M.K. ve Suriye uyruklu H.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA