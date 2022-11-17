Hatay'da akıllara durgunluk veren olay! Sapık adam genç kızlara sözlü tacizde bulunup darp etmeye kalktı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan bir genç kız kaldırımda yürüdüğü esnada sözlü tacize uğradığı kişiye karşılık vermeyince darp edildi.

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Hatay'da akıllara durgunluk veren olay! Sapık adam genç kızlara sözlü tacizde bulunup darp etmeye kalktı!

Kadına şiddetin dur durak bilmediği haberlere bir yenisi daha eklendi. Hatay'ın İskenderun’un en işlek caddelerinden Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre iş yerinden mola vakti çıkan iki genç kız, markete gittikleri sırada kaldırımda kişi tarafından önce sözlü, ardından fiziki saldırıya uğradı.

Çevredeki vatandaşların yardıma koşması ile genç kız saldırganın elinden kurtarıldı. Olay yerine gelen polis şüpheli A.Ç.'yi gözaltına alırken, olay kameralara da yansıdı.

Hatay'da akıllara durgunluk veren olay! Sapık adam genç kızlara sözlü tacizde bulunup darp etmeye kalktı!

GENÇ KIZ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Saldırıdan dolayı psikolojisinin bozulduğunu söyleyen E.Ö. adlı genç kız, şahsın kendilerine önce çirkin sözler sarf ettiğini, ardından da saldırarak darp ettiğini belirtti. E.Ö., “Bana saldırdı, saçımdan tutup yere attı, yüzüme yumruk atmaya başladı. Yerde sürükledi. Bu şahıs serbest kalırsa ben ne yapacağım. Bana tekrar saldırır diye korkuyorum. Nasıl işe gidebileceğim, nasıl çarşıda dolaşacağım. Korkuyorum, lütfen gereği yapılsın” dedi.

Hatay'da akıllara durgunluk veren olay! Sapık adam genç kızlara sözlü tacizde bulunup darp etmeye kalktı!

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olay sonra emniyet ekipleri tarafından bulunduğu yerden gözaltına alınan saldırgan şahsın emniyetteki ifadesi sürüyor.


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