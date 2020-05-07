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Hatay'da ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Hasan Selçuk (29) idaresindeki 31 ABL 150 plakalı özel hastaneye ait ambulans ile Mustafa Cantaş kontrolündeki 31 FJ 698 plakalı otomobil, Antakya-Samandağ çevre yolu eski SSK Hastanesi kavşağında...

Hatay'da ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hasan Selçuk (29) idaresindeki 31 ABL 150 plakalı özel hastaneye ait ambulans ile Mustafa Cantaş kontrolündeki 31 FJ 698 plakalı otomobil, Antakya-Samandağ çevre yolu eski SSK Hastanesi kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerle ambulanstaki sağlık görevlisi Gökhan Kıl (20), Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA




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