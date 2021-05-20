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  3. Hatay'da anaokuluna öğretmenler tarafından mini hayvanat bahçesi kuruldu

Hatay'da anaokuluna öğretmenler tarafından mini hayvanat bahçesi kuruldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Portakal Çiçeği Anaokulu'nda idareci ve öğretmenler mini hayvanat bahçesi kurdu.

Hatay'da anaokuluna öğretmenler tarafından mini hayvanat bahçesi kuruldu

Öğrencilerin spor ve sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla harekete geçen okul idaresi, ilk olarak okul bahçesinde zepline, denge halatı, tırmanma filesinden oluşan macera parkuru oluşturdu.

Ardından mini bir hayvanat bahçesi için kolları sıvayan eğitimciler, içerisinde bıldırcın, ipek böceği, keçi, tavşan, köpek, tavuk ve ördeğin de yer aldığı küçük bir hayvanat bahçesi yaptı.

Okul Müdürü Ömer Burgaç, AA muhabirine, okullarının dezavantajlı bir bölgede olduğunu belirterek, bazı projelerin minyatürünü yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda ilk olarak eğlence ve spor parkuru oluşturduklarını ifade eden Burgaç, "Ardından okul bahçesine yaptığımız kafes ve kulübelerle mini bir hayvanat bahçesi kurduk. İçerisinde 8 çeşit toplam 32 hayvan var. Kendi imkanlarımızla yaptığımız alanlarımız için bizlere destek olan kişilere, kurumlara, özellikle öğretmen ve personelimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Burgaç, hayvanların bakımlarını da kendilerinin yaptıklarını sözlerine ekledi.

Hayvanat bahçesini tamamlamak için hummalı bir çalışma yaptıklarını anlatan öğretmen Sümeyye Yücel de bu projeyle öğrencilerin çevreye ve canlılara duyarlı olmalarını amaçladıklarını anlattı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Hatay'da anaokuluna öğretmenler tarafından mini hayvanat bahçesi kuruldu

Hatay'da anaokuluna öğretmenler tarafından mini hayvanat bahçesi kuruldu

Hatay'da anaokuluna öğretmenler tarafından mini hayvanat bahçesi kuruldu

Hatay'da anaokuluna öğretmenler tarafından mini hayvanat bahçesi kuruldu

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