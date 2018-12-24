Hatay’da binanın iki balkonu çöktü

Hatay'da, bir binanın dört ve beşinci katlarındaki balkon çöktü. İşlek caddede çökme anında çevrede kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti.

Olay, merkez ilçe Antakya'nın Gündüz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski ve kısmen boşaltılan binanın dört ve beşinci katlarındaki balkon çöktü. Taş parçalarının düşmesi sırasında çevrede kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Olayın ardından Antakya Belediyesi zabıta ekipleri alanda önlem aldı. Daha sonra olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun çabalar sonucunda havada asılı kalan büyük kütleli taş parçasını indirdi.

Ekiplerin tahliye çağrısına rağmen binada bulunan bazı işletme çalışanlarının iş yerlerini terk etmediği görüldü. Ağzıyla siren sesi çıkarmasıyla ünlü "Hataylı Ambulans Ali" de olay yerine gelerek, çıkardığı siren sesiyle bina alanında bulunanların terk etmesini istedi.

Polis balkon göçmesiyle ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da son bir haftada 3 farklı noktada balkon göçmesi meydana geldi.

Kaynak: İHA