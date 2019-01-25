Hatay'da, binanın kazan dairesinde patlama: 2 ölü, 8 yaralı (3)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 2 katlı binanın kazan dairesinde meydana gelen patlamayla ilgili valilik açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"25 Ocak 2019 Cuma günü saat 18.06'da İlimiz Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesinde bir binanın bodrum katında patlama meydana gelmiştir. Patlamanın ardından saat 18.12'de olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak inceleme başlatılmış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

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DHA