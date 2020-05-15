Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kurtarıldı
HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.Karakese Mahallesi'nden geçen Özerli deresine arkadaşlarıyla birlikte yüzmeye giden Emre Varlı, bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçirdi.Olayı fark eden arkadaşları,...
HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Karakese Mahallesi'nden geçen Özerli deresine arkadaşlarıyla birlikte yüzmeye giden Emre Varlı, bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçirdi.
Olayı fark eden arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dereye girerek Varlı'yı çıkardı.
İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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