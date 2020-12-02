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  3. Hatay'da can pazarı! İşçileri taşıyan midibüs, minibüsle çarpıştı: 16 yaralı

Hatay'da can pazarı! İşçileri taşıyan midibüs, minibüsle çarpıştı: 16 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün, minibüs ile çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

Hatay'da can pazarı! İşçileri taşıyan midibüs, minibüsle çarpıştı: 16 yaralı

Edinilen bilgilere göre Dörtyol ilçesine bağlı Numune Evler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi kavşağında Eshabil B'nin kullandığı 46 ABB 780 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs ile Eshabil K'nin kontrolündeki 31 M 7047  plakalı minibüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sek sevk edildi. 

Kazada araçlarda bulunan ve yaralanan 16 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Dörtyol ve İskenderun Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Tayfun Altuntaş
Editör


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